Промоутер Поветкина назвал его следующего соперника

Новости спорта:Диллиан Уайт и Александр Поветкин вскоре проведут бой.

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинский рассказал о дальнейших карьерных перспективах экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александра Поветкина. По словам функционера, единственный кандидат на бой с ним — Диллиан Уайт.

«Мы находимся на финальном этапе согласований. Окончательная ясность может появиться уже в ближайшее время. Я не очень люблю говорить о чём-либо до подписания договора.

В настоящий момент в качестве соперника для следующего поединка Поветкина рассматривается только Уайт. Это не значит, что второй бой с Майклом Хантером нам уже не интересен. Просто на текущий момент бой Уайт — Поветкин очень интересен поклонникам бокса.

Это очевидно и нам, и британской стороне. Да и для самих боксёров это сейчас, наверное, самый перспективный поединок в плане карьеры. После поединка с Уайтом мы можем вернуться к рассмотрению второго боя с Хантером», — цитирует Рябинского «Р-Спорт».