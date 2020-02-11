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Промоутер Поветкина назвал его следующего соперника

Промоутер Поветкина назвал его следующего соперника
19:57 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Диллиан Уайт и Александр Поветкин вскоре проведут бой.

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинский рассказал о дальнейших карьерных перспективах экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александра Поветкина. По словам функционера, единственный кандидат на бой с ним — Диллиан Уайт.

«Мы находимся на финальном этапе согласований. Окончательная ясность может появиться уже в ближайшее время. Я не очень люблю говорить о чём-либо до подписания договора.

В настоящий момент в качестве соперника для следующего поединка Поветкина рассматривается только Уайт. Это не значит, что второй бой с Майклом Хантером нам уже не интересен. Просто на текущий момент бой Уайт — Поветкин очень интересен поклонникам бокса.

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Это очевидно и нам, и британской стороне. Да и для самих боксёров это сейчас, наверное, самый перспективный поединок в плане карьеры. После поединка с Уайтом мы можем вернуться к рассмотрению второго боя с Хантером», — цитирует Рябинского «Р-Спорт».

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Александр Поветкин, Новости бокса, Диллиан Уайт, Александр Рябинский.
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