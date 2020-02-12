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Среда, 12.02.2020
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"Все великолепно": Усик опроверг информацию о своей травме

"Все великолепно": Усик опроверг информацию о своей травме
09:31 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Украинец - о причинах вероятного переноса боя с Чисорой.

Украинский супертяжеловес Александр Усик в трансляции в своем Инстаграме заявил, что у него нет никаких проблем со здоровьем на фоне информации о травме локтя.

«Я увидел фотографию, где сказали, что бой отменен или перенесен из-за моей травмы. Друзья, все слава Богу, никаких травм нет. Все великолепно. Просто те, кто переживает, чтобы не переживали, а те, кто ликуют, чтобы продолжали дальше ликовать. Все хорошо, у нас очень большое обширное техобслуживание».

Промоутер Усика Александр Красюк ранее подтвердил, что перенос боя против Дерека Чисоры никак не связан с возможной травмой украинца.

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Изначально бой украинца и Чисоры планировался на март или апрель, однако, вероятнее всего, поединок отложат на май.

Местом проведения второго поединка Александра в супертяжелом весе будет Лондон или Манчестер.

Усик дебютировал в хэвивейте прошлой осенью победой над Чаззом Уизерспуном в результате технического нокаута.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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