Пакьяо: Уайлдер напоминает мне Тайсона

Новости спорта:Мэнни Пакьяо восхитился мощью Деонтея Уайлдера.

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) прокомментировал предстоящий бой супертяжеловеса Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО) с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО).

«Мне нравится Уайлдер, его мощь и постоянный настрой на нокаут.

Он делает зрелищные поединки. Своим ударом он напоминает мне Майка Тайсона.

Все хорошо, когда ты отличный боксер, но если твой соперник столь мощный, как Уайлдер, то это можно изменить его стиль.

Это меняет твой фокус, поскольку ты переживаешь из-за такой силы» – сказал Пакьяо.