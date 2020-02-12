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Ковалев сменил весовую категорию в боксе

Ковалев сменил весовую категорию в боксе
14:04 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев перейдет в первый тяжелый вес.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев перейдет в первый тяжелый вес. Об этом рассказал тренер боксера Бадди МакГирт.

Наставник россиянина также рассказал, какой сейчас вес у боксера и когда он приступит к тренировкам.

"Ковалев перейдет в первый тяжелый вес. Мы начнем тренировки примерно через месяц. Сергей хорошо себя чувствует с весом около 185 фунтов. Он не будет набирать больше 185 фунтов. Ковалев способен выйти с весом 180 фунтов и победить всех этих парней. Да, он будет легким, но это нормально.

Мне кажется, что Ковалев будет выглядеть лучше в первом тяжелом весе. Я еще не говорил с Кэти Дувой (промоутер Ковалева, - прим.), так что не могу сказать больше ничего", - цитирует МакГирта Boxing Junkie.

Напомним, что последний свой бой Ковалев провел против Сауля Альвареса, которому уступил чемпионский титул.

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Бокс, Новости бокса, Сергей Ковалев.
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