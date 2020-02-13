Ковалев узнал дату следующего боя

Новости спорта:В последнем бою россиянин проиграл Саулю Альваресу.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет свой следующий бой 25 апреля, информирует ESPN.

Соперник россиянина пока не называется, но его поединок будет организован промоутерской компанией Golden Boy Promotions.

В последнем бою Ковалев проиграл Саулю Альваресу техническим нокаутом в 11-м раунде, уступив мексиканцу чемпионский титул в полутяжелом весе.

Позднее российский боксер заявил о намерении провести реванш с Альваресом, а предполагаемой датой поединка назвал май 2020 года.