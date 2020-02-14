Владимир Кличко дал ценный совет Энтони Джошуа

Новости спорта:Легендарный украинец Владимир Кличко пожелал Энтони Джошуа объединить пояса в супертяжелом весе.

Легендарный украинец Владимир Кличко пожелал Энтони Джошуа объединить пояса в супертяжелом весе. Британец владеет титулами WBA, WBO и IBF, а пояс WBC принадлежит Деонтею Уайлдеру.

Украинец считает, что Джошуа в хорошей форме и достойно представляет супертяжелый дивизион.

"Энтони вернулся в свою форму, он восстановился после поражения от Руиса. Уже к концу этого года он имеет шанс объединить все пояса супертяжелого веса. Могу скзаать, что я ему этого желаю.

Джошуа - отличный боксер и хороший парень, он достойно представляет супертяжелый дивизион бокса. И даже несмотря на то, что мы были соперниками, я могу назвать его другом", - цитирует Кличко BoxingScene.

Отметим, что следующий бой Джошуа проведет против Кубрата Пулева. Уайлдер же встретится в реванше с Тайсоном Фьюри, а победитель этого поединка, предположительно проведет бой с Джошуа за объединение титулов.