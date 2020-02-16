Скачать
Воскресенье, 16.02.2020
Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд NBA: статистика украинца
Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд NBA
Каратистка Терлюга завоевала лицензию на Олимпиаду-2020
Каратистка Терлюга завоевала лицензию на Олимпиаду-2020
Свитолина назвала причины своего провала в Хиахине
Свитолина назвала причины своего провала в Хиахине
Манчестер Сити обжалует решение UEFA
Манчестер Сити обжалует решение UEFA

"Левый джеб прямо в нос": Фьюри заявил, каким ударом отправит Уайлдера в нокаут

"Левый джеб прямо в нос": Фьюри заявил, каким ударом отправит Уайлдера в нокаут
13:52 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Тайсон Фьюри, похоже, не сомневается ни капли в своей победе.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, как нокаутирует чемпиона WBC Деонтея Уайлдера в реванше.

«Я рано ложусь спать и рано просыпаюсь. Я ем здоровую пищу, пью тонны воды, принимаю витамины. У меня хорошие спарринг-партнеры, есть тренер. Все, как и должно быть. Я не могу вспомнить подготовку к бою, когда все шло так хорошо.

Я предсказываю, что отправлю Уайлдера на канвас джебом, прямым ударом слева. Полагаю, что Тома Шварца я уложил джебом. В зале я много работал над этим ударом. Я буду заряжен на этот удар, левый джеб прямо в нос», – сказал Фьюри.

Головкин может вновь подраться с Альваресом

Реванш Уайлдер – Фьюри состоится 22 февраля, в Лас-Вегасе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости спорта, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпион мира по футболу на премиальные купил квартиру в Киеве
02 Аталанта с Малиновским сумела обыграть Рому (Видео)
03 В Серии А такого не было 5 лет: гол спустя 19 секунд после замены (Видео)
04 ПСЖ вырвал ничью, проигрывая 0:3
05 До рекорда Манчестер Сити Ливерпулю осталась еще одна победа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь