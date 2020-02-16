"Левый джеб прямо в нос": Фьюри заявил, каким ударом отправит Уайлдера в нокаут

Новости спорта:Тайсон Фьюри, похоже, не сомневается ни капли в своей победе.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, как нокаутирует чемпиона WBC Деонтея Уайлдера в реванше.

«Я рано ложусь спать и рано просыпаюсь. Я ем здоровую пищу, пью тонны воды, принимаю витамины. У меня хорошие спарринг-партнеры, есть тренер. Все, как и должно быть. Я не могу вспомнить подготовку к бою, когда все шло так хорошо.

Я предсказываю, что отправлю Уайлдера на канвас джебом, прямым ударом слева. Полагаю, что Тома Шварца я уложил джебом. В зале я много работал над этим ударом. Я буду заряжен на этот удар, левый джеб прямо в нос», – сказал Фьюри.

Реванш Уайлдер – Фьюри состоится 22 февраля, в Лас-Вегасе.