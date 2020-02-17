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Кличко: Прямо сейчас супертяжа №1 нет

Кличко: Прямо сейчас супертяжа №1 нет
21:57 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Владимир Кличко высказался о фаворите реванша между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

Украинский легендарный боксер Владимир Кличко считает, что в суперятежелом весе сейчас нет одного лучшего боксера, но, по его мнению, такой появится после объединения поясов.

Украинец также высказался о поединке Уайлдер - Фьюри, который состоится 22 февраля.

"Думаю, или Уайлдер одержит победу нокаутом, или Тайсон победит по очкам. Я бы не сказал, что у один из них явно превосходит другого.

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Прямо сейчас супертяжа №1 нет. Для этого нужно объединить пояса, если это возможно. Лучший боксер должен встретиться с лучшим. Я думаю, им должен стать Джошуа. Он превосходный боец", - цитирует Кличко Sky Sports.

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