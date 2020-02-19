Уайлдер - Фьюри: Пакьяо сделал прогноз на бой-реванш

Новости спорта:Мэнни Пакьяо уверен в успехе американского боксера.

Чемпион мира в шести весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) сделал прогноз на предстоящий реванш между чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (62-7-2, 39 КО) и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО).

Филиппинец уверен в победе Уайлдера и даже назвал, в каком раунде это случиться.

"Никогда не ставьте против панчера, а тем более против такого как Уайдер. Он напоминает мне Майка Тайсона, которые был потрясающим нокаутером. Я считаю, что Уайлдер выиграет бой с Фьюри нокаутом в 10-ом раунде", - цитирует Фьюри Boxing Scene.

Напомним, что первый бой Уайлдера и Фьюри завершился вничью. Реванш пройдет в Лас-Вегасе 22 февраля. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.