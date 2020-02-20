Уайлдер - Фьюри: названы судьи на реванш

Новости спорта:В первом бою была зафиксирована ничья раздельным решением.

Атлетическая комиссия штата Невада огласила состав судейской бригады на второй бой между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

Кенни Бейлис выступит в роли рефери в ринге, а оценивать поединок будут Гленн Фелдман, Дэйв Моретти и Стив Уайсфелд. Вся судейская бригада из США.

Рематч Уайлдер — Фьюри состоится в ночь на 23 февраля в Лас-Вегасе.

Первый бой между боксерами завершился ничьей в результате раздельного решения судей.

В последнем поединке Уайлдер в седьмом раунде нокаутировал Луиса Ортиса, а Фьюри единогласным решением судей одержал победу над Отто Валлином