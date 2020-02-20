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Холмс: Уайлдер нокаутирует Фьюри

Холмс: Уайлдер нокаутирует Фьюри
12:17 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Ларри Холмс дал прогноз на реванш обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Ларри Холмс дал прогноз на реванш обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри.

"Кто победит? Если Деонтей сделает все правильно, то нокаутирует Тайсона Фьюри в седьмом или восьмом раунде. Я имею в виду, что все будет хорошо, если Уайлдер останется на дистанции, будет работать джебом, а за джебом выбрасывать правый прямой, то все будет хорошо", - приводит слова Холмса boxingscene.com.

Напомним, что на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция реванша Уайлдер - Фьюри.

Предлагаем проверить, насколько хорошо вы знакомы с чемпионом Деонтеем Уайлдером.

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Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Ларри Холмс.
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