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Руис возвращается на боксерский ринг

Руис возвращается на боксерский ринг
14:18 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Энди Руис может провести следующий бой против Луиса Ортиса.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис может провести следующий бой против Луиса Ортиса.

Стороны обоих боксеров заинтересованы в организации поединка и уже начали предварительные переговоры. Предполагается, что бой может состояться в середине 2020 года.

Кроме того, победитель поединка может стать обязательным претендентом на пояс WBC.

В июне прошлого года Руис сенсационно победил Энтони Джошуа, завоевав титулы «суперчемпиона» по версии WBA и чемпиона мира по версиям WBO и IBF.

В декабре британец взял реванш, победив Руиса по очкам и вернув себе пояса.

В свою очередь, Ортис в последнем бою проиграл Деонтею Уайлдеру нокаутом в седьмом раунде.

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Бокс, Новости футбола, Луис Ортис, Энди Руис.
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