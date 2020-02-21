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Уайлдер - Фьюри: названы судьи на реванш

Паркер дал ценный совет победителю реванша Уайлдер - Фьюри

Паркер дал ценный совет победителю реванша Уайлдер - Фьюри
09:40 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Британец отдал предпочтение Тайсону в предстоящем реванше.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер дал прогноз на реванш обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри.

"Я думаю, что здесь победит Фьюри. Мне нравятся его боксерские способности и то, что он делает на ринге при его габаритах. Тайсон уверенно двигается, выполняет джебы и работает комбинациями. Хочу снова увидеть зрелищный бой. У Уайлдера и Фьюри было время проанализировать первый бой, изучить чужие и свои действия.

Я считаю, победитель должен бросить вызов Джошуа. Я говорю об этом, потому что мы уже давно обсуждаем появление нового абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Нужно дать фанатам то, что они хотят увидеть", - приводит слова Паркера badlefthook.com.

Напомним, что первый бой между Уайлдером и Фьюри состоялся в декабре 2018 года и завершился ничьей. Реванш Уайлдер - Фьюри пройдет 22 февраля в США.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Джозеф Паркер.
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