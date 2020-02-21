Уайлдер - Фьюри: названы гонорары боксеров в реванше

Новости спорта:Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри получат более 25 млн долларов за второй бой.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер и бывший чемпион мира в хэвивейте Тайсон Фьюри заработают не менее 25 миллионов долларов по итогам второго очного поединка.

Согласно данным Атлетической комиссии штата Невада, оба боксера получат за бой по 5 миллионов долларов. Однако им обещана гарантированная сумма в 25 миллионов, а также процент от продаж просмотров поединка.

Рематч Уайлдер — Фьюри состоится в ночь на 23 февраля в Лас-Вегасе.

Первый бой между боксерами завершился ничьей в результате раздельного решения судей.

В последнем поединке Уайлдер в седьмом раунде нокаутировал Луиса Ортиса, а Фьюри единогласным решением судей одержал победу над Отто Валлином.