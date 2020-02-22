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Уайлдер - Фьюри: состоялась церемония взвешивания (Фото, Видео)

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Уайлдер - Фьюри: состоялась церемония взвешивания (Фото, Видео)
07:59 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Деонтеей Уайлдер оказался почти на 19 кг легче своего соперника британца Тайсона Фьюри.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) и Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) прошли процедуру взвешивания накануне очного поединка. Британец оказался тяжелее американца на 19 килограмм.

Официальный вес Уайлдера составил 104,8 килограмма, что на восемь килограмм больше, чем перед первым боем с Фьюри в декабре 2018 года.

Фьюри показал вес 123,8 килограмма. Это на семь килограмм больше, чем в декабре 2018 года. 

Напомним, что атлетическая комиссия штата Невада запретила Фьюри и Уайлдеру проводить финальную дуэль взглядов перед вторым боем в связи с устроенной боксерами потасовкой во время предыдущей дуэли. Ранее стало известно, что Тайсон и Деонтей заработают не менее 25 миллионов долларов за предстоящий поединок.

Рематч между Фьюри и Уайлдером состоится 23 февраля в Лас-Вегасе. На кону боя стоит чемпионский пояс по версии WBC, которым сейчас владеет американец. Поединок в прямом эфире покажет стриминговый сервис MEGOGO.

Первый поединок Фьюри и Уайлдера состоялся в декабре 2018 года и завершился первой ничьей в карьере обоих боксеров. Американец по итогу поединка сохранил чемпионский титул.

В последнем поединке Уайлдер в седьмом раунде нокаутировал Луиса Ортиса, а Фьюри единогласным решением судей одержал победу над Отто Валлином.

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