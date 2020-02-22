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Льюис назвал лучших боксеров хэвивейта

Льюис назвал лучших боксеров хэвивейта
09:44 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта:Леннокс Льюис рассказал, кого считает первым номером в хэвивейте.

Легендарный боксер Леннокс Льюис прокомментировал реванш чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, который состоится в ночь с 22 на 23 февраля.

Экс-чемпион считает, что оба боксера - лучшие в своем дивизионе, но уверен, что победитель боя должен будет встретиться с Энтони Джошуа.

"Если учесть, как Уайлдер выглядел в двух последних поединках, то на данный момент он на вершине. Деонтей и Тайсон Фьюри - первый и второй номера хэвивейта. Возможно, второй и первый. Их можно ставить в любой последовательности. Но в субботу они смогут показать всему миру, кто из них первый, а кто второй.

Бой победителя с Джошуа должен состояться. У Энтони много поясов, которые эти парни хотят завоевать. Поэтому этот бой состоится. Нужно только подождать, чтобы увидеть, когда это случится", - цитирует Льюиса Sky Sports News.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Леннокс Льюис, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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