Арум готов продать Top Rank: как это повлияет на украицев

Новости спорта:Легендарный промоутер Боб Арум заявил о своем намерении продать компанию.

Глава промоутерской компании Top Rank 88-летний Боб Арум заявил о своем намерении продать компанию. Изданию Business Insider специалист заявил, что у него на руках имеется три предложения: от компаний Endeavor, Liberty Global и DAZN.

«Все имеет свою цену. Да, мы говорим о потенциально самой большой сделке с момента продажи UFC. Если вы готовы инвестировать много денег в индустрию развлечения, то будете покупать уже готовые проекты, а не начинать все с нуля...»

Арум основал Top Rank 50 лет назад – в 1973 году. Его промоутерская компания организовывала бои Мухаммеда Али, Мэнни Пакьяо и Флойда Мейвезера.

Сейчас американец раскручивает украинцев Василия Ломаченко, Александра Гвоздика, Теренса Кроуфорда и претендента на пояс WBC Тайсона Фьюри.