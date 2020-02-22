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Арум готов продать Top Rank: как это повлияет на украицев

Арум готов продать Top Rank: как это повлияет на украицев
10:35 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Легендарный промоутер Боб Арум заявил о своем намерении продать компанию.

Глава промоутерской компании Top Rank 88-летний Боб Арум заявил о своем намерении продать компанию. Изданию Business Insider специалист заявил, что у него на руках имеется три предложения: от компаний Endeavor, Liberty Global и DAZN.

«Все имеет свою цену. Да, мы говорим о потенциально самой большой сделке с момента продажи UFC. Если вы готовы инвестировать много денег в индустрию развлечения, то будете покупать уже готовые проекты, а не начинать все с нуля...»

Арум основал Top Rank 50 лет назад – в 1973 году. Его промоутерская компания организовывала бои Мухаммеда Али, Мэнни Пакьяо и Флойда Мейвезера.

Сейчас американец раскручивает украинцев Василия Ломаченко, Александра Гвоздика, Теренса Кроуфорда и претендента на пояс WBC Тайсона Фьюри.

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Бокс, Боб Арум, Top Rank, Новости бокса.
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