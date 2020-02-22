Скачать
Воскресенье, 23.02.2020
Заря обыграла Мариуполь в матче-открытии весенней части УПЛ
Заря обыграла Мариуполь в матче-открытии весенней части УПЛ
Челси обыграло Тоттенхэм и закрепилось в зоне Лиги чемпионов
Челси обыграло Тоттенхэм и закрепилось в зоне Лиги чемпионов
Динамо в компенсированное время дожало аутсайдера УПЛ
Динамо в компенсированное время дожало аутсайдера УПЛ
Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер: где и когда смотреть бой в Украине
Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер: где и когда смотреть бой в Украине

Беринчик в ярком бою по очкам победил аргентинца Сармиенто (Фото)

Смотрите фото (3)
Беринчик в ярком бою по очкам победил аргентинца Сармиенто (Фото)
23:35 Сб, 22 Февраль 2020 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Денис Беринчик сумел одержать победу над аргентинцем Эктором Эдгардо Сармиенто .

Сегодня, 22 февраля, Бровары принимали серьезный вечер бокса, главным событием которого стал бой Дениса Беринчика против аргентинца Эктора Эдгардо Сармиенто.

В начале боя Денис как всегда порадовал зрителей ярким выходом в ринг. В этот раз боксер примерял на себя образ известного киногероя из вселенной Marvel Халка.

Затем ринг-анонсер объявил рекорд боксеров, у Дениса 12 боев и 12 побед, а вот представитель Латинской Америки провел на десять поединков больше, но в одном из них потерпел поражение.

В зале были замечены ряд знаменитостей. Посетить бой решили коллеги Дениса по боксерском цеху Василий Ломаченко и Александр Усик, а также Жан Беленюк.

C первого раунда украинец захватил инициативу, второй и третий прошли в более равной борьбе. В средине четвертого Беринчику удалось нанести точный прямой, который ненадолго выбил Эктора из колеи, но до конца раунда он все же достоял.

Пятый раунд подарил зрителям много разменов, где аргентинцу удалось попадать по Беринчику, но и украинец отвечал серией опасных комбинаций.  В шестом и седьмом раунде бойцы продолжили держать высокий темп боя, пробивая серии ударов, большинство из которых приходилось в блок соперника.

В конце восьмой трехминутки удар Дениса потряс аргентинца так, что у того поджались колени. Оба боксера подумали, что рефери начнет отсчитывать нокдаун, но Эктор устоял на ногах и под крик рефери "файт" украинский боксер пытался дожать своего визави, но времени, которое оставалось в данном раунде, не хватило.

В девятом и десятом раунде инициативу развить не удалось, можно сказать, Сармиенто даже пришел в себя, однако под конец десятого раунда гость из Аргентины все же пропустил правый боковой. Выглядело весьма эффектно. В последних двух раундах преимуществ Дениса было подавляющим. Тем не менее нужно отдать должное аргентинскому боксеру, который в последние минуты боя надеялся провести "лаки-панч".

Судьи зафиксировали победу украинца единогласным решением: 117:111, 117:112, 118:110.

Таким образом ему удалось отстоять свой титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Денис Беринчик, Новости спорта, Новости бокса, Василий Ломаченко, Жан Беленюк, Беринчик – Сармиенто, Эктора Эдгардо Сармиенто.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Месси в очередной раз доказал, что он с другой планеты: Барселона разгромила Эйбар
02 Динамо в компенсированное время дожало аутсайдера УПЛ
03 Холанд вновь порешал: Боруссия обыграла Вердер
04 Украинец оформил хет-трик в европейском чемпионате
05 Роналду повторил невероятный рекорд Серии А
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь