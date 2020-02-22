Беринчик в ярком бою по очкам победил аргентинца Сармиенто (Фото)

Новости спорта:Денис Беринчик сумел одержать победу над аргентинцем Эктором Эдгардо Сармиенто .

Сегодня, 22 февраля, Бровары принимали серьезный вечер бокса, главным событием которого стал бой Дениса Беринчика против аргентинца Эктора Эдгардо Сармиенто.

В начале боя Денис как всегда порадовал зрителей ярким выходом в ринг. В этот раз боксер примерял на себя образ известного киногероя из вселенной Marvel Халка.

Затем ринг-анонсер объявил рекорд боксеров, у Дениса 12 боев и 12 побед, а вот представитель Латинской Америки провел на десять поединков больше, но в одном из них потерпел поражение.

В зале были замечены ряд знаменитостей. Посетить бой решили коллеги Дениса по боксерском цеху Василий Ломаченко и Александр Усик, а также Жан Беленюк.

C первого раунда украинец захватил инициативу, второй и третий прошли в более равной борьбе. В средине четвертого Беринчику удалось нанести точный прямой, который ненадолго выбил Эктора из колеи, но до конца раунда он все же достоял.

Пятый раунд подарил зрителям много разменов, где аргентинцу удалось попадать по Беринчику, но и украинец отвечал серией опасных комбинаций. В шестом и седьмом раунде бойцы продолжили держать высокий темп боя, пробивая серии ударов, большинство из которых приходилось в блок соперника.

В конце восьмой трехминутки удар Дениса потряс аргентинца так, что у того поджались колени. Оба боксера подумали, что рефери начнет отсчитывать нокдаун, но Эктор устоял на ногах и под крик рефери "файт" украинский боксер пытался дожать своего визави, но времени, которое оставалось в данном раунде, не хватило.

В девятом и десятом раунде инициативу развить не удалось, можно сказать, Сармиенто даже пришел в себя, однако под конец десятого раунда гость из Аргентины все же пропустил правый боковой. Выглядело весьма эффектно. В последних двух раундах преимуществ Дениса было подавляющим. Тем не менее нужно отдать должное аргентинскому боксеру, который в последние минуты боя надеялся провести "лаки-панч".

Судьи зафиксировали победу украинца единогласным решением: 117:111, 117:112, 118:110.

Таким образом ему удалось отстоять свой титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.