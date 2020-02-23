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Воскресенье, 23.02.2020
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Беринчик - Сармиенто: видео боя

Беринчик - Сармиенто: видео боя
01:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Смотреть полное видео боя Денис Беринчик - Эктор Сармиенто.

Денис Беринчик в ярком поединке победил аргентинца Эктора Эдгаро Сармиенто.

Для украинца эта победа стала тринадцатой на профессиональном ринге, семь из которых Беринчик завершал досрочно. Для Сармиенто это лишь второе поражение в двадцать третьем бою. 

Для 31-летнего уроженца Луганской области это уже третья успешная защита титула интернационального чемпиона по версии WBO в лёгком весе.

К слову, интересным фактом является то, что для Сармиенто это был лишь первый поединок за пределами своей родины.

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Денис Беринчик, Новости спорта, Новости бокса, Эктор Сармиенто.
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