Беринчик - Сармиенто: видео боя

Новости спорта:Смотреть полное видео боя Денис Беринчик - Эктор Сармиенто.

Денис Беринчик в ярком поединке победил аргентинца Эктора Эдгаро Сармиенто.

Для украинца эта победа стала тринадцатой на профессиональном ринге, семь из которых Беринчик завершал досрочно. Для Сармиенто это лишь второе поражение в двадцать третьем бою.

Для 31-летнего уроженца Луганской области это уже третья успешная защита титула интернационального чемпиона по версии WBO в лёгком весе.

К слову, интересным фактом является то, что для Сармиенто это был лишь первый поединок за пределами своей родины.