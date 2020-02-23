Беринчик - Сармиенто: видео боя

Денис Беринчик в ярком поединке победил аргентинца Эктора Эдгаро Сармиенто.
Для украинца эта победа стала тринадцатой на профессиональном ринге, семь из которых Беринчик завершал досрочно. Для Сармиенто это лишь второе поражение в двадцать третьем бою.
Для 31-летнего уроженца Луганской области это уже третья успешная защита титула интернационального чемпиона по версии WBO в лёгком весе.
К слову, интересным фактом является то, что для Сармиенто это был лишь первый поединок за пределами своей родины.