Яркий выход Беринчика в ринг в образе Халка (Видео)

Новости спорта:Украинский боксер продолжил удивлять болельщиков своими яркими выходами в ринг.

Денис Беринчик всегда превращал свой выход в ринг в невероятное шоу. Он был гладиатором, казаком, заключенным, Супер Марио , выезжал на мотоцикле, был посетителем бани, даже окованным в цепи.

Не стал исключением и бой с аргентинцем Эктором Сармиенто, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей и защитил свой титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.

На этот раз боксер предстал в образе персонажа из вселенной комиксом Marvel Халка.

Las llegadas al ring de Denys Berinchyk nunca defraudan:

hoy, con "Thunderstruck" de banda sonora, vestido de Hulk y arrasando pic.twitter.com/MnDlsBUnp1 — JuliusJulianis (@julianisjulius) February 22, 2020

Сам бой оказался не менее эффектным, чем выход боксера. Полный поединок доступен у нас на сайте.