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Воскресенье, 23.02.2020
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Яркий выход Беринчика в ринг в образе Халка (Видео)

Яркий выход Беринчика в ринг в образе Халка (Видео)
01:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Украинский боксер продолжил удивлять болельщиков своими яркими выходами в ринг.

Денис Беринчик всегда превращал свой выход в ринг в невероятное шоу. Он был гладиатором, казаком, заключенным, Супер Марио , выезжал на мотоцикле, был посетителем бани, даже окованным в цепи.

Не стал исключением и бой с аргентинцем Эктором Сармиенто, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей и защитил свой титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе. 

На этот раз боксер предстал в образе персонажа из вселенной комиксом Marvel Халка. 

Сам бой оказался не менее эффектным, чем выход боксера. Полный поединок доступен у нас на сайте.

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Денис Беринчик, Новости спорта, Новости бокса, Беринчик – Сармиенто, Эктор Сармиенто.
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