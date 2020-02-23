Яркий выход Беринчика в ринг в образе Халка (Видео)

Денис Беринчик всегда превращал свой выход в ринг в невероятное шоу. Он был гладиатором, казаком, заключенным, Супер Марио , выезжал на мотоцикле, был посетителем бани, даже окованным в цепи.
Не стал исключением и бой с аргентинцем Эктором Сармиенто, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей и защитил свой титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.
На этот раз боксер предстал в образе персонажа из вселенной комиксом Marvel Халка.
Las llegadas al ring de Denys Berinchyk nunca defraudan:
hoy, con "Thunderstruck" de banda sonora, vestido de Hulk y arrasando pic.twitter.com/MnDlsBUnp1
— JuliusJulianis (@julianisjulius) February 22, 2020
Сам бой оказался не менее эффектным, чем выход боксера. Полный поединок доступен у нас на сайте.