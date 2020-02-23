Бокс: Мартин нокаутировал Вашингтона, Наваррете защитил титул

Новости спорта:В андеркарде боя Уайлдер - Фьюри состоялись несколько примечательных поединков.

В поединке двух непобежденных, перспективных боксеров первого среднего веса двухметровый американец Себастьян Фандора победил единогласным решением судей австралийца Дэниэла Льюиса 22 февраля в Лас-Вегасе в большом вечере бокса "Уайлдер-Фьюри". Несмотря на преимущество в габаритах, Фандора вел бой на средней дистанции, и его сопернику удалось превзойти его в количестве точных джебов — 31 против 13. Однако Фандора нанес больше точных ударов (177-149) и больше силовых (164-118) и показал хороший процент точности силовых ударов — 43%. Он победил со счетом 97-93, 98-92 и 99-91, хотя некоторые раунды выглядели достаточно равными.

Чемпион WBO в первом полулегком весе Эммануэль Наваррете провел пятую защиту своего титула, победив техническим нокаутом в одиннадцатом раунде филиппинца Джео Сантисиму, занимающего четвертое место рейтинге. Чемпион владел преимуществом и наращивал давление, и в итоге в одиннадцатом раунде рефери Расселл Мора остановил поединок.

В отборочном поединке по версии IBF в супертяжелом весе 33-летний экс-чемпион мира в этом весе Чарльз Мартин победил техническим нокаутом в шестом раунде бывшего претендента на титул в этом весе 37-летнего Джеральда Вашингтона. Мартин владел преимуществом и в шестом раунде отправил Вашингтона на настил ринга одиночным ударом слева. Тот смог подняться, но рефери, оценив его состояние, остановил поединок.

Напомним, в главном бою вечера бокса Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера.