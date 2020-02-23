Непобедимый украинский боксер Митрофанов справился с узбеком Собировым (Видео)

Новости спорта:Дмитрий Митрофанов решением судей одолел Улугбека Собирова.

Украинский боксер Дмитрий Митрофанов единогласным решением судей победил узбекистанца Улугбека Собирова в поединке, который состоялся в рамках вечера бокса в Броварах.

Для непобедимого Митрофанова это стала восьмая победа (8-0-1, 5 КО) в его профессиональной карьере. Собиров же потерпел первое в карьере поражение.

Напомним, что главным событием вечера станет бой между украинским интернациональным чемпионом WBO в легком весе Денисом Беринчиком и аргентинцем Эктором Эдгардо Сармиенто (21-1-0, 14 КО).

В прошлом году Денис дважды успешно защитил чемпионский титул в поединках с японцем Нихито Аракавой в апреле и Патрисио Лопесом Морено в октябре.