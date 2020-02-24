Скачать
Понедельник, 24.02.2020
Беринчик - Сармьенто: видео боя
Беринчик - Сармьенто: видео боя
Легенда футбола: Свитолина поужинала с Венгером (Фото)
Легенда футбола: Свитолина поужинала с Венгером (Фото)
Невероятно красивая жена Дениса Беринчика (Фото)
Невероятно красивая жена Дениса Беринчика (Фото)
Уайлдер - Фьюри 2: видео боя
Уайлдер - Фьюри 2: видео боя

Райан Гарсия нацелился на экс-соперника Ломаченко

Райан Гарсия нацелился на экс-соперника Ломаченко
10:04 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:

Американский легковес Райан Гарсия (20-0, 17 KO) анонсировал бой против бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Хорхе Линареса (47-5, 29 КО).

Поединок состоится 11 июля на арене Staples Center в Лос-Анджелесе.

В случае победы над опытным венесуэльцем Гарсия рассчитывает в 2020 году встретиться с Люком Кэмпбеллом и Джервонтой Дэвисом.

В последнем бою Гарсия нокаутировал Франциско Фонсеку уже в первом раунде. Линарес в тот же день в четвертом раунде досрочно завершил поединок против Карлоса Моралеса.

В мае 2018 года Линарес техническим нокаутом в десятом раунде проиграл украинцу Василию Ломаченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Хорхе Линарес, Райан Гарсия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Две красные карточки и летящие стулья в футболистов: Галатасарай обыграл Фенербахче (Видео)
02 Мы не сдаемся: Карпаты отобрали очки у Днепра (Видео)
03 Триллер в Запорожье: Украина уступила Венгрии в отборе на Чемпионат Европы
04 По стопам Динамо: Шахтер в компенсированное время дожал Десну (Фото)
05 Фонсека с Ромой обыграли команду украинца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь