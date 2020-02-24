Райан Гарсия нацелился на экс-соперника Ломаченко

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Американский легковес Райан Гарсия (20-0, 17 KO) анонсировал бой против бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Хорхе Линареса (47-5, 29 КО).

Поединок состоится 11 июля на арене Staples Center в Лос-Анджелесе.

В случае победы над опытным венесуэльцем Гарсия рассчитывает в 2020 году встретиться с Люком Кэмпбеллом и Джервонтой Дэвисом.

В последнем бою Гарсия нокаутировал Франциско Фонсеку уже в первом раунде. Линарес в тот же день в четвертом раунде досрочно завершил поединок против Карлоса Моралеса.

В мае 2018 года Линарес техническим нокаутом в десятом раунде проиграл украинцу Василию Ломаченко.