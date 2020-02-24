Отец Фьюри: Хочу, чтобы Тайсон завершил карьеру

Новости спорта:Джон заявил, что боксер должен повесить перчатки на гвоздь.

Отец британского чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, Джон, призвал сына закончить с боксом после победы над американцем Деонтеем Уайлдером.

"Я хочу, чтобы Тайсон завершил карьеру сейчас. Он уже всем все доказал. Это был сложный для него вызов, но он сделал это. Думаю, что в глубине души Тайсон и сам рассматривает такой вариант. Он больше ничего не может сделать. Этого достаточно.

Если честно, я до сих пор не верю в то, как он преобразился. Еще два года назад Тайсон был в безнадежной депрессии. Он опустился почти на самое дно. Это были темные времена. Тайсон напивался до смерти и ел всякую дрянь", приводит слова Джона Фьюри metro.co.uk.

Напомним, поединок Уайлдер - Фьюри завершился уже в седьмом раунде, когда команда американца выбросила белое полотенце на ринг. Уайлдер остался недоволен данным решением.