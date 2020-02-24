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Легендарный чемпион мира призвал убрать первый тяжелый вес в боксе

Легендарный чемпион мира призвал убрать первый тяжелый вес в боксе
18:35 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Спортсмен Майкл Мурер сделал неожиданное заявление.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майкл Мурер призвал закрыть первый тяжелый вес.

"Супертяжелый вес - это не то, что было раньше. Да, он неплохой, но сейчас тут выступают мало конкурентоспособных боксеров".

Первый тяжелый вес нужно закрывать. Правильным было бы создать два тяжелых дивизиона: тяжелый и супертяжелый. В них должны выступать боксеры, вес которых превышает 230 фунтов.

Названий кращий гравець туру в УПЛ

Любители бокса хотят видеть одного чемпиона в супертяжелом весе. Вероятно, что мы его увидим. Но не знаю, будут ли это Фьюри или Уайлдер", -цитирует Мурера ESPN.

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Бокс, Александр Усик, Бокс новости, Майкл Мурер.
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