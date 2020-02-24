Легендарный чемпион мира призвал убрать первый тяжелый вес в боксе

Новости спорта:Спортсмен Майкл Мурер сделал неожиданное заявление.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майкл Мурер призвал закрыть первый тяжелый вес.

"Супертяжелый вес - это не то, что было раньше. Да, он неплохой, но сейчас тут выступают мало конкурентоспособных боксеров".

Первый тяжелый вес нужно закрывать. Правильным было бы создать два тяжелых дивизиона: тяжелый и супертяжелый. В них должны выступать боксеры, вес которых превышает 230 фунтов.

Любители бокса хотят видеть одного чемпиона в супертяжелом весе. Вероятно, что мы его увидим. Но не знаю, будут ли это Фьюри или Уайлдер", -цитирует Мурера ESPN.