Уайлдер впервые заговорил о поражении от Фьюри

Новости спорта:Деонтей Уайлдер рассказал о причине поражения в поединке против Тайсона Фьюри.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер рассказал о причине поражения в поединке против Тайсона Фьюри.

"Мой костюм оказался слишком тяжелым для меня. Я не чувствовал ног с начала боя. Было заметно, что у меня проблемы с ногами. Многие говорили, что со мной что-то не так. В третьем раунде я уже не чувствовал своих ног.

Весь наряд весил около 18 кг или больше. Впервые я надел его в ночь перед боем, но не думал, что это будет так тяжело. Я хотел отдать дань Месяцу черной истории. Это выглядело очень круто, но, наверное, я поставил это выше всего остального", - приводит слова Уайлдера Yahoo Sports.

Напомним, поединок Уайлдер - Фьюри завершился уже в седьмом раунде, когда команда американца выбросила белое полотенце на ринг. Уайлдер остался недоволен данным решением.