Именитого боксера крузервейта депортировали из США

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10:01 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Кубрат Пулев вынужденно покинул территорию США. Американская виза 38-летнего бойца была просрочена.

Болгарский тяжеловес Кубрат Пулев вынужденно покинул территорию США. Американская виза 38-летнего бойца была просрочена.

Миграционные службы задержали Пулева, когда тот пытался вылететь из Чикаго в Лас-Вегас для просмотра поединка Деонтея Уайлдера против Тайсона Фьюри. Его направили в Болгарию.

Отметим, что в прошлом году Кубрат Пулев провел два победных боя в США. В марте он победил румына Богдана Дину, а в ноябре — американца Райделла Букера. Оба поединка прошли в Калифорнии.

В данный момент Пулев проходит подготовку к поединку с британцем Энтони Джошуа, который состоится в Лондоне. Болгарин может завоевать титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO.

На счету Пулева 29 поединков, в которых он побеждал 28 раз и однажды проиграл Владимиру Кличко в 2014 году.

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Бокс, Кубрат Пулев, Новости бокса.
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