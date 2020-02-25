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"Будут последствия": Уайлдер пригрозил своему тренеру

"Будут последствия": Уайлдер пригрозил своему тренеру
14:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Деонтей Уайлдер раскритиковал своего тренера, выбросившего полотенце.

Американский боксёр Деонтей Уайлдер остался крайне недоволен тем, что Марк Бреланд, помощник его тренера Джея Деаса, выбросил полотенце в седьмом раунде боя подопечного с Тайсоном Фьюри, который стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC. Это первое поражение Уайлдера в карьере.

"Я много раз говорил им: если кто-то выбросит полотенце, будут последствия. Лучше уж умереть на ринге, чем так сдаться.

Я воин. Если я говорю, что собираюсь убить того парня, то принимаю, что и он попытается меня убить", — приводит слова боксёра The Athletic.

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Ранее стало известно, что Уайлдер активировал опцию в контракте, которая позволит ему рассчитывать на реванш с Фьюри. Ожидается, что третий поединок боксёров пройдёт летом 2020 года.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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