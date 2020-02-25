Лопес сравнил Ломаченко с тираннозавром

Новости спорта:Теофимо Лопес продолжает провоцировать Василия Ломаченко.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес продолжает высказываться в адрес своего соперника Василия Ломаченко, обладающего титулами WBA, WBC и WBO.

Лопес назвал украинца тираннозавром с маленькими ручками.

"Ко мне подошел мужчина из Международного зала боксерской славы и сказал, что после боя с Ломаченко они были бы рады получить мои перчатки. Сказал, что меня включат в Зал славы в один момент. И я стою и думаю: "Мне всего 22 года, а мне такое говорят". Мне, конечно, это было приятно.

Да, 30 мая я выйду против Ломаченко. Буду драться с маленьким тираннозавром. Ну, с тираннозавром, который шатается так из стороны в сторону", – сказал Лопес в интервью Fighthype, размахивая руками, как бы пародируя Ломаченко.