Деревянченко вернулся к тренировкам

Новости спорта:Украинец в США готовится к следующему поединку.

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) вернулся к тренировкам после поражения в поединке с Геннадием Головкиным. Боксер в США начал подготовку к следующему поединку.

В январе Деревянченко возглавил рейтинг WBC в среднем весе. В следующем поединке украинец может драться за титул WBC с американцем Жермаллом Чарло.

Ранее Деревянченко заявлял, что в 2020 году ему удастся провести бой против мексиканца Сауля Альвареса. Ранее боксеры могли провести поединок, но сторонам не удалось договориться из-за разногласий по призовым.

В октябре прошлого года Деревянченко единогласным решением судей (113:114, 112:115, 112:116) проиграл Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО), который завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе. Этот поединок был признан лучшим в 2019 году по версии Boxingscene.