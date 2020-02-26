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Деревянченко вернулся к тренировкам

Деревянченко вернулся к тренировкам
08:21 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Украинец в США готовится к следующему поединку.

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) вернулся к тренировкам после поражения в поединке с Геннадием Головкиным. Боксер в США начал подготовку к следующему поединку.

В январе Деревянченко возглавил рейтинг WBC в среднем весе. В следующем поединке украинец может драться за титул WBC с американцем Жермаллом Чарло.

Ранее Деревянченко заявлял, что в 2020 году ему удастся провести бой против мексиканца Сауля Альвареса. Ранее боксеры могли провести поединок, но сторонам не удалось договориться из-за разногласий по призовым.

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В октябре прошлого года Деревянченко единогласным решением судей (113:114, 112:115, 112:116) проиграл Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО), который завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе. Этот поединок был признан лучшим в 2019 году по версии Boxingscene.

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Бокс, Новости бокса, Сергей Деревянченко.
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