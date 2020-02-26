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Отто Уаллин нацелился на реванш с Тайсоном Фьюри

Отто Уаллин нацелился на реванш с Тайсоном Фьюри
10:06 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Отто Уаллин прокомментировал недавнюю победу Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером и заявил о желании провести реванш с британцем.

Шведский тяжеловес Отто Уаллин прокомментировал недавнюю победу Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером и заявил о желании провести реванш с британцем.

"Мой бой с Фьюри был гораздо лучше, чем противостояние Тайсона с Уайлдером. Я доказал, что принадлежу к числу топ-претендентов, и теперь хочу получить реванш.

Думаю, Тайсон в бою с Уайлдером реализовал отличный план на бой и показал, что сейчас он — номер один в мире. В то же время следует отдать должное Уайлдеру. Он, как настоящий воин, продолжал драться. Хотя я считаю, что его команда должна была остановить этот поединок раньше", — приводит слова Уаллина BoxingScene.

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Напомним, Уаллин и Фьюри провели поединок в сентябре 2019 года. После одного из ударов Отто у британца открылось сильное кровотечение у брови. По итогам 12 раундов Фьюри одержал тяжелейшую победу.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Отто Уаллин.
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