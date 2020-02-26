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Арум хочет организовать бой Пакьяо и Кроуфорда

Арум хочет организовать бой Пакьяо и Кроуфорда
12:47 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Если не удастся договориться с филиппинцем, то соперником американца будет Брук.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум планирует организовать объединительный бой в полусреднем весе между Мэнни Пакьяо и Теренсом Кроуфордом.

Поединок запланирован на июнь-июль. Если Арум не сможет договориться с филиппинцем, то соперником Кроуфорда, скорее всего, станет Келл Брук.

В то же время другой известный промоутер Эдди Хирн настаивает на том, чтобы следующим соперником Пакьяо стал победитель боя между Майки Гарсией и Джесси Варгасом.

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Кроуфорд в последнем бою техническим нокаутом в девятом раунде победил Эгиса Каваляускаса.

«Суперчемпион» по версии WBA Пакьяо в июле прошлого года по очкам разобрался с Китом Турманом.

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Все по теме:

Бокс, Боб Арум, Мэнни Пакьяо, Новости бокса, Теренс Кроуфорд.
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