Арум хочет организовать бой Пакьяо и Кроуфорда

Новости спорта:Если не удастся договориться с филиппинцем, то соперником американца будет Брук.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум планирует организовать объединительный бой в полусреднем весе между Мэнни Пакьяо и Теренсом Кроуфордом.

Поединок запланирован на июнь-июль. Если Арум не сможет договориться с филиппинцем, то соперником Кроуфорда, скорее всего, станет Келл Брук.

В то же время другой известный промоутер Эдди Хирн настаивает на том, чтобы следующим соперником Пакьяо стал победитель боя между Майки Гарсией и Джесси Варгасом.

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Кроуфорд в последнем бою техническим нокаутом в девятом раунде победил Эгиса Каваляускаса.

«Суперчемпион» по версии WBA Пакьяо в июле прошлого года по очкам разобрался с Китом Турманом.