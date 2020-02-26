Арум хочет организовать бой Пакьяо и Кроуфорда

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум планирует организовать объединительный бой в полусреднем весе между Мэнни Пакьяо и Теренсом Кроуфордом.
Поединок запланирован на июнь-июль. Если Арум не сможет договориться с филиппинцем, то соперником Кроуфорда, скорее всего, станет Келл Брук.
В то же время другой известный промоутер Эдди Хирн настаивает на том, чтобы следующим соперником Пакьяо стал победитель боя между Майки Гарсией и Джесси Варгасом.
Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Кроуфорд в последнем бою техническим нокаутом в девятом раунде победил Эгиса Каваляускаса.
«Суперчемпион» по версии WBA Пакьяо в июле прошлого года по очкам разобрался с Китом Турманом.