"Вы сумасшедшие": Рой Джонс обратился к фанатам Уайлдера

Новости спорта:Рой Джонс-младший прокомментировал победу Тайсона Фьюри на Деонтеем Уайлдером.

Рой Джонс-младший прокомментировал победу Тайсона Фьюри на Деонтеем Уайлдером, объяснив, как британцу это удалось.

Легендарный американец уверен, что у Уайлдера не было шансов победить Фьюри.

"Возможно, Уайлдер думал, что у него есть шанс, поскольку в первом поединке он дважды уронил Фьюри. Но тогда Деонтей был более уверенным, чувствовал себя лучше. У Фьюри же тогда не было плана на бой, он только изучал соперника.

Во втором бою у Фьюри был превосходный план на бой, который он успешно реализовал. При таких раскладах Уайлдеру ничего не оставалось, кроме как упасть. Если вы дмаете, что у Уайлдера был шанс, - вы сумасшедшие. Фьюри сломал Уайлдера в первом раунде, и с тех пор все шло к падению Деонтея. Мне жаль, но это факты", - цитирует Джонса BoxingScene.