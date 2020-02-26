Скачать
Среда, 26.02.2020
Манчестер Сити подал апелляцию на решение УЕФА
Манчестер Сити подал апелляцию на решение УЕФА
Украина завоевала золото на ЧЕ по стрельбе
Украина завоевала золото на ЧЕ по стрельбе
Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Ястремская в Дохе обыграла победительницу Australian Open
Ястремская в Дохе обыграла победительницу Australian Open

"Вы сумасшедшие": Рой Джонс обратился к фанатам Уайлдера

"Вы сумасшедшие": Рой Джонс обратился к фанатам Уайлдера
13:29 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Рой Джонс-младший прокомментировал победу Тайсона Фьюри на Деонтеем Уайлдером.

Рой Джонс-младший прокомментировал победу Тайсона Фьюри на Деонтеем Уайлдером, объяснив, как британцу это удалось.

Легендарный американец уверен, что у Уайлдера не было шансов победить Фьюри.

"Возможно, Уайлдер думал, что у него есть шанс, поскольку в первом поединке он дважды уронил Фьюри. Но тогда Деонтей был более уверенным, чувствовал себя лучше. У Фьюри же тогда не было плана на бой, он только изучал соперника.

"Возможно все": Фьюри обратился к фанатам

Во втором бою у Фьюри был превосходный план на бой, который он успешно реализовал. При таких раскладах Уайлдеру ничего не оставалось, кроме как упасть. Если вы дмаете, что у Уайлдера был шанс, - вы сумасшедшие. Фьюри сломал Уайлдера в первом раунде, и с тех пор все шло к падению Деонтея. Мне жаль, но это факты", - цитирует Джонса BoxingScene.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Рой Джонс, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лопес сравнил Ломаченко с тираннозавром
02 Возвращение короля: Фьюри вернулся на родину (Видео)
03 "Возможно все": Фьюри обратился к фанатам
04 Зинченко может сыграть против Реала
05 Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь