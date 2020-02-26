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Среда, 26.02.2020
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Хирн назвал Уайлдера чрезвычайно ограниченным боксером

Хирн назвал Уайлдера чрезвычайно ограниченным боксером
19:41 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Промоутер отметил, что Тайсон Фьюри сломал американца психологически и физически.

Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о победе Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером.

"Думаю, что у Уайлдера почти не было шансов. Он ведь даже не выбрасывал удары и не пытался нокаутировать Фьюри. Деонтей - чрезвычайно ограниченный боксер. Он сильный панчер, но на этом его способности заканчиваются.

С технической точки зрения Деонтей выглядел ужасно. Возможно, это произошло из-за того, что он из себя представляет, а может быть - из-за великолепного плана на бой от Фьюри. Тайсон ослабил Деонтея и сломал его психологически и физически. Уайлдер почти нет навыков, но он все равно очень опасен", - приводит слова Хирна BoxingNews24.

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Напомним, что Тайсон Фьюри одержал победу над Деонтеем Уайлдером в седьмом раунде, отобрав у него титул.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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