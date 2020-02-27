Манчестер Юнайтед сделал предложение Тайсону Фьюри

Новости спорта:Тайсон Фьюри получил приглашение от Манчестер Юнайтед.

Тайсон Фьюри был приглашен главным тренером Манчестер Юнайтед Оле-Гуннаром Солскьяером выступить с речью на тренировочной базе Манчестер Юнайтед, сообщает Metro.

Боксер обсудит свой путь от самоубийства до победы над Деонтей Уайлдером и чемпионского пояса по версии WBC в супертяжелом весе.

Победа цыганского короля в Лас-Вегасе, невероятный финал тяжелейшего периода жизни Фьюри, во время которого он боролся с наркоманией и депрессией.

Кроме того, Фьюри был приглашен выступить в перерыве Манчестерского дерби на Олд Траффорд.