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Манчестер Юнайтед сделал предложение Тайсону Фьюри

Манчестер Юнайтед сделал предложение Тайсону Фьюри
15:40 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Тайсон Фьюри получил приглашение от Манчестер Юнайтед.

Тайсон Фьюри был приглашен главным тренером Манчестер Юнайтед Оле-Гуннаром Солскьяером выступить с речью на тренировочной базе Манчестер Юнайтед, сообщает Metro.

Боксер обсудит свой путь от самоубийства до победы над Деонтей Уайлдером и чемпионского пояса по версии WBC в супертяжелом весе.

Победа цыганского короля в Лас-Вегасе, невероятный финал тяжелейшего периода жизни Фьюри, во время которого он боролся с наркоманией и депрессией.

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Кроме того, Фьюри был приглашен выступить в перерыве Манчестерского дерби на Олд Траффорд.

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Тайсон Фьюри, ФК Манчестер Юнайтед, Бокс, Футбол, Новости футбола, Новости бокса.
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