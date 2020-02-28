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"Он не ожидал": Теофимо Лопес заговорил о бое с Ломаченко

"Он не ожидал": Теофимо Лопес заговорил о бое с Ломаченко
12:12 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Американец в очередной раз затронул тему боя с Василием.

Обладатель титула IBF в легком весе Теофимо Лопес поделился мнением о своей боксерской карьере.

"Каждый бой - самый большой в моей жизни, особенно с текущего момента. Поединок против Ричарда Комми был большим. Сейчас я поднялся еще на один уровень, где меня ждет еще один крупный бой. Наверное, это то, к чему я стремлюсь - встречи с самыми сильными соперниками. Я готов ко всему.

Ненавижу, что мне годами приходилось выпрашивать бой с Ломаченко. Я сказал своему отцу: "Мы больше не будем просить поединок с этим парнем, все просто случится само по себе. И что мы имеем? Теперь это стало реальностью. Да, путь к этому занял три года. Но вряд ли Ломаченко ожидал от меня то, что я сделал. Пусть люди продолжают недооценивать меня, в этом нет ничего плохого", - заявил Лопес в интервью FightHype.com.

Напомним, что бой Ломаченко - Лопес должен состояться в Нью-Йорке 30 мая на легендарной арене Мэдисон-Сквер-Гарден.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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