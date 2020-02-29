"Я покину ринг только на носилках": Уайлдер о готовности к третьему бою с Фьюри

Новости спорта:Уайлдер передумал увольнять своего тренера.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер не станет уволнять своего тренера Марка Бреланда после выброшенного им полотенца в проигранном матче с Тайсоном Фьюри.

Бреланд остановил бой в седьмом раунде, тем самым ознаменовав первое поражение в профессиональной карьере Деонтея.

«Я — воин. Чувствую себя так же, как той ночью: если мне придется покинуть этот ринг, то только на носилках. Но я осознаю, что моя команда руководствуется моими лучшими интересами. Бреланд — по-прежнему часть моей команды, и мы ждем начала подготовки к третьему бою с Фьюри», — заявил Уайлдер.

Сам американец по окончании поединка с Фьюри был недоволен решением Бреланда досрочно завершить поединок.