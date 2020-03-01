"Маленький чувак": Усик вспомнил знакомство с Ломаченко

Новости спорта:Усик рассказал, когда он впервые увидел Ломаченко в деле.

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал историю знакомства с чемпионом WBC, WBO и WBA в легком весе Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

«В 2003 году в Краматорске был чемпионат Украины по кадетам. Просто посмотрел, что там какой-то маленький черный чувак. Он же из Белгород-Днестровского, у моря, загорелый. Я, правда, тоже не совсем белый был, сам из Крыма.

Вот просто как-то морские ребята играли в настольный теннис. Мы там познакомились, потом ездили вместе в сборной.

Очень близко мы начали общаться перед Олимпийскими играми-2008. Я тогда начал сотрудничать с его отцом. С того времени мы начали близко общаться, а сейчас мы кумовья», – сказал Усик.