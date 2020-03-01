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Воскресенье, 01.03.2020
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"Выбрал бы сердце подобрее": Усик поведал о своей мечте (Видео)
08:13 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Инстаграм

Новости спорта:Александр Усик дал ценный совет всем боксерам.

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал про влияние антропометрии в хэвивейте.

«Антропометрия, наверное, важна. Просто так люди говорят.

А на самом деле важно то, насколько вы желаете этой победы. Важен ваш внутренний дух, ваше сердце.

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Удар потяжелее или технику получше? Я бы выбрал сердце подобрее. Удар не имеет значение. Имеет значение то, как ты его держишь.

 
 
 
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Don't make excuses for yourself, go to your goal. You can do anything with God anymore.

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Дерек Чисора, Новости спорта, Новости бокса, Василий Ломаченко, Анатолий Ломаченко, Александр Усик.
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