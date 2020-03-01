"Выбрал бы сердце подобрее": Усик поведал о своей мечте (Видео)

Новости спорта:Александр Усик дал ценный совет всем боксерам.

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал про влияние антропометрии в хэвивейте.

«Антропометрия, наверное, важна. Просто так люди говорят.

А на самом деле важно то, насколько вы желаете этой победы. Важен ваш внутренний дух, ваше сердце.

Удар потяжелее или технику получше? Я бы выбрал сердце подобрее. Удар не имеет значение. Имеет значение то, как ты его держишь.