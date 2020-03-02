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Когда Энди Руис вернется на ринг

Когда Энди Руис вернется на ринг
07:52 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Мексиканец нацелился на встречу с Тайсоном Фьюри.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис высказался относительно своего будущего.

"Я хочу начать подготовку к своему следующему бою в тренировочном лагере. Мне нужно поскорее вернуться к тренировкам. Главная задача - сосредоточиться на себе. Я должен провести поединок в августе.

Мне предлагают встретиться с Луисом Ортисом, но сначала лучше организовать разминочный бой. А уже после этого принимать тяжелое испытание. Моя цель - бой против Тасйона Фьюри. Но сначала нужно провести поединок в августе", - цитирует слова Руиса BoxingScene.

Напомним, что в последнем бою, который прошел в декабре прошлого года, Энди Руис проиграл в реванше Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что новоиспеченный чемпион WBC Тайсон Фьюри пообещал вернуть Руису чемпионские пояса, которые он проиграл Джошуа.

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Бокс, Новости бокса, Энди Руис.
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