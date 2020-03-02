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"Закончишь в больнице": Отец Фьюри дал совет Уайлдеру

"Закончишь в больнице": Отец Фьюри дал совет Уайлдеру
13:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Джон Фьюри считает, что третий бой Фьюри - Уайлдер не нужен.

Джон Фьюри, отец действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, призвал Деонтея Уайлдера отказаться от права на реванш с его сыном.

Напомним, в первом поединке боксёров судьи зафиксировали ничью, а 22 февраля Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

"Не знаю, что он стал бы делать с Тайсоном. Тайсон только прибавляет.

Забудь о Тайсоне, он слишком силён для тебя. Он уже доказал это. Он оправился от твоих самых сильных ударов. Этого должно быть достаточно, чтобы понять, что реванш не нужен. Если ты ещё раз сразишься с моим сыном, то закончишь в больнице. И останешься там надолго", — приводит слова Фьюри-старшего BoxingScene.

Арум подтвердил третий бой Фьюри - Уайлдер

Для Уайлдера поражение от Фьюри стало первым в карьере.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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