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Ковалев показал свой тренировочный лагерь: уникальное видео

Ковалев показал свой тренировочный лагерь: уникальное видео
09:44 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:Экс-чемпион готовится к своему следующему бою.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) начал новый тренировочный лагерь. В своем Instagram боксер опубликовал пост, в котором пообещал уже вскоре назвать имя соперника, дату и место проведения его следующего боя.

«И снова к началу, начать все сначала, что для меня уже не ново, потому что это профессиональный бокс. Сегодня начинаю свой тренировочный лагерь к предстоящему бою. Дата и соперник будет известно в ближайшее время. Следите за новостями».

Последний раз Ковалев появлялся в ринге в ноябре 2019 года. Тогда он проиграл пояс чемпиона WBO мексиканцу Саулю Альваресу (53-1-2, 36 КО).

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Ковалев.
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