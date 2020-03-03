Ковалев показал свой тренировочный лагерь: уникальное видео

Новости спорта:Экс-чемпион готовится к своему следующему бою.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) начал новый тренировочный лагерь. В своем Instagram боксер опубликовал пост, в котором пообещал уже вскоре назвать имя соперника, дату и место проведения его следующего боя.

«И снова к началу, начать все сначала, что для меня уже не ново, потому что это профессиональный бокс. Сегодня начинаю свой тренировочный лагерь к предстоящему бою. Дата и соперник будет известно в ближайшее время. Следите за новостями».

Последний раз Ковалев появлялся в ринге в ноябре 2019 года. Тогда он проиграл пояс чемпиона WBO мексиканцу Саулю Альваресу (53-1-2, 36 КО).