Ковалев показал свой тренировочный лагерь: уникальное видео

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) начал новый тренировочный лагерь. В своем Instagram боксер опубликовал пост, в котором пообещал уже вскоре назвать имя соперника, дату и место проведения его следующего боя.
«И снова к началу, начать все сначала, что для меня уже не ново, потому что это профессиональный бокс. Сегодня начинаю свой тренировочный лагерь к предстоящему бою. Дата и соперник будет известно в ближайшее время. Следите за новостями».
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И снова к началу, начать всё сначала, что для меня уже не ново, потому что, это профессиональный бокс Сегодня начинаю свой тренировочный лагерь к предстоящему бою. Дата и соперник будет известно в ближайшее время. Следите за новостями. #крашер #Ковалёв #бокс #чемпион _______________________________Back to beginning to start from beginning, what’s now new for me, because it’s boxing #krusher #Kovalev
Последний раз Ковалев появлялся в ринге в ноябре 2019 года. Тогда он проиграл пояс чемпиона WBO мексиканцу Саулю Альваресу (53-1-2, 36 КО).