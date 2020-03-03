"Готов ехать куда угодно": Майки Гарсия нацелился на Пакьяо

Новости спорта:Майки Гарсия рассказал о своем желании провести бой против Мэнни Пакьяо.

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (40-1, 30 КО) готов боксировать против легендарного Мэнни Пакьяо (63-7-2, 39 КО) в любом месте.

Американец вспомнил о своих спаррингах с филиппинцем, но уверен, что сейчас их бой проходил бы по-другому.

"Я готов боксировать с Пакьяо где угодно и когда угодно. Для этого подойдет любой ринг, у которого есть четыре каната и четыре угла. Для меня вообще неважно, где состоится этот поединок. Если он пройдет в Саудовской Аравии, то мы просто прилетим заранее, чтобы акклиматизироваться и адаптироваться к местному времени. Но я считаю, что когда ты на ринге, то не имеет значения, где проходит бой. Поэтому я готов ехать куда угодно.

Много-много лет назад мы спарринговали с Мэнни. Но теперь многое в нашем поединке было бы по-другому. Он развился, стал более опытным, но и я тоже набрался опыта. Когда я спарринговал с Пакьяо, мне, наверное, было лет 18-19. Это было давно, но я хорошо тогда выглядел. Правда, не думаю, что сейчас мне нужно оглядываться в прошлое и пытаться что-то извлечь из тех времен. Мы стали совершенно другими, более опытными бойцами", - сказал Гарсия в комментарии BadLeftHook.