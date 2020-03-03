Скачать
Вторник, 03.03.2020
Украинская легкоатлетка Магучих победила на турнире в Норвегии
Украинская легкоатлетка Магучих победила на турнире в Норвегии
Да будет бой: Фьюри и Уайлдер узнали дату и место третьего поединка
Да будет бой: Фьюри и Уайлдер узнали дату и место третьего поединка
Джошуа и Пулев сразятся на стадионе Тоттенхэма
Джошуа и Пулев сразятся на стадионе Тоттенхэма
Рейтинг ATP: Тим обогнал Федерера
Рейтинг ATP: Тим обогнал Федерера

Руис возвращается в ринг: кто претенденты на бой с мексиканцем

Руис возвращается в ринг: кто претенденты на бой с мексиканцем
11:38 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Энди Руис вернется в ринг в августе.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис вернется в ринг в августе. Об этом сообщил известный журналист Майк Коппинджер в своем Twitter.

По информации источника, мексиканец может провести бой с 30-летним поляком Адамом Ковнацки или 38-летним Крисом Арреолой из Мексики. При этом Ковнацки является приоритетным кандидатом для команды Руиса.

Однако для встречи с экс-чемпионом мира Ковнацки предстоит победить финского боксера Роберта Хелениуса, поединок с которым состоится 7 марта в Бруклине (Нью-Йорк, США).

Напомним, что в последнем бою, который прошел в декабре прошлого года, Энди Руис проиграл в реванше Энтони Джошуа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Энди Руис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Барселона приняла решение касательно трансфера Виллиана
02 Неизвестное Динамо: вторая серия (Видео)
03 Джошуа и Пулев сразятся на стадионе Тоттенхэма
04 Клопп назвал причину поражения от Уотфорда
05 Анчелотти обвинен в неподобающем поведении по итогам матча с Манчестер Юнайтед
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь