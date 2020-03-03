Руис возвращается в ринг: кто претенденты на бой с мексиканцем

Новости спорта:Энди Руис вернется в ринг в августе.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис вернется в ринг в августе. Об этом сообщил известный журналист Майк Коппинджер в своем Twitter.

По информации источника, мексиканец может провести бой с 30-летним поляком Адамом Ковнацки или 38-летним Крисом Арреолой из Мексики. При этом Ковнацки является приоритетным кандидатом для команды Руиса.

Однако для встречи с экс-чемпионом мира Ковнацки предстоит победить финского боксера Роберта Хелениуса, поединок с которым состоится 7 марта в Бруклине (Нью-Йорк, США).

Напомним, что в последнем бою, который прошел в декабре прошлого года, Энди Руис проиграл в реванше Энтони Джошуа.