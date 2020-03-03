Джошуа высказался о предстоящем поединке с Пулевым

Новости спорта:Энтони Джошуа поделился ожиданиями от предстоящего боя с Кубратом Пулевым.

Чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился ожиданиями от предстоящего боя с Кубратом Пулевым.

"Как известно, 20 июня я буду защищать свои чемпионские пояса. Я вновь возвращаюсь домой спустя определенное время. В Северном Лондоне построили потрясающий стадион, на котором состоится этот поединок.

Для меня большая честь собрать все мировое боксерское сообщество, чтобы сотворить историю. Знаю, что смогу защитить свои пояса. Ничто не остановит меня на пути к победе", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Напомним, что бой Джошуа - Пулев состоится 20 июня в Лондоне на стадионе Тоттенхэм.