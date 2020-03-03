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Хэйни назвал сильные стороны Майки Гарсии

Хэйни назвал сильные стороны Майки Гарсии
15:17 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Девин оценил победу американца в бою против Джесси Варгаса.

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Дэвин Хэйни прокомментировал победу Майки Гарсии над Джесси Варгасом.

"Знал, что Майки не растерял свои навыки. У него не было никаких разминочных боев в этом весе, не было возможности протестировать себя.

Нельзя было судить о нем по бою с Эрролом Спенсом, ведь Спенс - один из лучших боксеров в мире.

В бою с Варгасом Гарсия выбрасывал мало ударов. Но это никак не мешало ему. Думаю, что Майки очень точный. Его тайминг просто отличный и когда он выбрасывает удар, то знает, что попадет. Он вкладывает в удары всю силу. Но в бою со мной Гарсия будет наказан за каждую свою ошибку", - приводит слова Хэйни FightHype.

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Бокс, Новости бокса, Майки Гарсия, Девин Хэйни.
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