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"Украинцы побьют Ломаченко": Лопес-старший рассказал, почему Василий должен выйти в ринг с его сыном

"Украинцы побьют Ломаченко": Лопес-старший рассказал, почему Василий должен выйти в ринг с его сыном
18:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Теофимо Лопес считает, что если Ломаченко будет избегать боя с его сыном, то его не поймут на родине.

Тренер и отец чемпиона мира по версии IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший прокомментировал предстоящий бой своего сына с украинским легковесом Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

- Вы один из лучших тренеров в боксе, но никто еще этого не говорил

– Слушайте, мне нет до этого дела. Я делаю все для своего сына, мне нет дела до меня. У меня просто есть знания. Бог дал мне способность смотреть видео, понимать бокс и реализовывать это в боксе моего сына. И это дар. Я просыпаюсь и каждое утро благодарю Бога за это.

Бой с Ломаченко уже сделан. Мы только работаем над деньгами и местом проведения. Но бой уже готов. Ломаченко не может не придерживаться своих слов. Он должен подраться с нами, потому что иначе Василия сильно побьют его люди из Украины. Скажут: «Что за хрень?».

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Мы добыли пояс, он должен драться с нами. У Ломаченко нет другого выхода. Я сделал Ломаченко шах. Прямо сейчас у него шах и мат, – сказал Лопес-старший.

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Новости спорта, Новости бокса, Василий Ломаченко, Анатолий Ломаченко, Теофимо Лопес, Теофимо Лопес-старший.
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