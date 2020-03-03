"Мне нужно похудать": Руиз объяснил, за счет чего вернет себе титулы

Новости спорта:Энди Руис хочет скинуть вес, до при

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис намерен вернуть себе свой боевой вес 250 фунтов (около 113 килограммов).

«В моем последнем поединке я весил 280 с чем-то фунтов. Я был в избыточном весе. Не мог быстро двигаться на ринге, проводить комбинации».

«Я хочу достичь 250 фунтов. Я буду легким и быстрым с моими руками. Хочу начать тренироваться немедленно».

Энди Руис планирует провести следующий поединок в августе. Мексиканец желал провести бой против Тайсона Фьюри, однако британец теперь нацелен на третий матч против Деонтея Уайлдера.