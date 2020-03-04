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Названы потенциальные соперники Пакьяо

Названы потенциальные соперники Пакьяо
12:53 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Мэнни Пакьяо хочет вернуться на ринг в июле и драться со Спенсом или Гарсией

Филиппинский чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA Мэнни Пакьяо планирует провести первую защиту своего титула в июле этого года.

«Я планирую вернуться на ринг в июле. Во вторую или третью неделю месяца. Буду тренироваться в апреле, мае, июне. У меня достаточно времени. Среди возможных оппонентов Майки Гарсия, Эррол Спенс, Кроуфорд, а также бойцы из Канады и Мексики, которые хотят со мной драться», — сказал Паккьяо.

«По моим оценкам, Спенс умеет двигаться и быть гибким на ринге. В случае боя с ним мне нужно сосредоточиться на стратегии, скорости рук и работе ног. Майки Гарсия — агрессор, у него другой стиль».

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41-летний Мэнни Пакьяо завоевал свой титул еще в июле 2019 года, когда в Лас-Вегасе на MGM Grand победил Кита Турмана.

В марте прошлого года Эррол Спенс и Майки Гарсия провели очный бой: решением судей сильнее оказался Спенс.

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Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса, Майки Гарсия.
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