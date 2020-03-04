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Уорд дал ценный совет Уайлдеру

Уорд дал ценный совет Уайлдеру
15:18 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Экс-чемпион двух дивизионов считает, что неоднозначные заявления Деонтея только портят его репутацию.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд высказался о последних заявлениях Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), которые тот делал после поражения Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО).

В интервью порталу BoxingNews24 Уорд заявил, что если «Бронзовый бомбардировщик» хочет сохранить свою репутацию, то ему стоит перестать давать неоднозначные интервью по поводу своего поражения.

«Ему нужно было за что-то ухватиться, чтобы объяснить себе поражение, но я не думаю, что сейчас это правильный ход. Кто-то верно подметил: сейчас самое подходящее время для него, чтобы на время отступить, взять перерыв и обдумать все, а не раздавать интервью.

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Потому что он говорит то, о чем впоследствии будет жалеть. Потому что причиной, по которой он устал, был 120-килограммовый Тайсон Фьюри, истощивший его, а также большое количество пропущенных ударов. Костюм, может, и доставил ему определенный дискомфорт, но уж точно не повлиял на исход боя».

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Бокс, Андре Уорд, Новости бокса.
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